Covid oggi Germania, oltre 45mila contagi e 510 morti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 45.659 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania, a fronte dei 51.301 di una settimana fa. I decessi da Covid-19 sono stati 510 contro i 453 di una settimana fa. L’incidenza per 100mila casi su 7 giorni scende sotto i 300 (289 casi), contro i 306,4 di ieri, i 353 di una settimana fa e i 386,5 di un mese fa. I guariti da inizio pandemia sono 5.933.400, i contagi accertati 6.878.709. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 45.659 ida coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, a fronte dei 51.301 di una settimana fa. I decessi da-19 sono stati 510 contro i 453 di una settimana fa. L’incidenza per 100mila casi su 7 giorni scende sotto i 300 (289 casi), contro i 306,4 di ieri, i 353 di una settimana fa e i 386,5 di un mese fa. I guariti da inizio pandemia sono 5.933.400, iaccertati 6.878.709. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - ariele0916 : RT @AndreaVenanzoni: E anche oggi per fortuna le prime trentotto pagine dei giornali e i primi ventinove minuti dei TG sono tutti per il co… - mlpedo : RT @Valenti44837922: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività… -