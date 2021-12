Claudio Cerchione nel team specializzato dell’EMA per l’Oncologia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il dottor Claudio Cerchione, medico napoletano e componente dell’equipe di Ematologia dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS, è nominato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) membro dello “Scientific advisory group for Oncology”. Il gruppo è composto da esperti europei selezionati in base alle loro competenze specifiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il dottor, medico napoletano e componente dell’equipe di Ematologia dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS, è nominato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) membro dello “Scientific advisory group for Oncology”. Il gruppo è composto da esperti europei selezionati in base alle loro competenze specifiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

