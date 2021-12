Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt al comando, +228 su Mayer. De Aliprandini 8° (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 633 2. Matthias Mayer (Austria) 405 3. Aleksander Kilde (Norvegiaa) 329 4. Alexis Pinturault (Francia) 314 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 287 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 277 7. Beat Feuz (Svizzera) 2558. Luca De Aliprandini (Italia) 207 9. Manuel Feller (Austria) 18110. Dominik Paris (Italia) 174 Classifica Coppa DEL Mondo SLALOM 2021-2022 1. Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) 140 1. Kristoffer Jakobsen (Svezia) 140 3. Clement Noel (Francia) 100 4. Alexis Pinturault (Francia) 80 5. Filip Zubcic (Croazia) 756. Giuliano Razzoli (Italia) 65 6. Timon Haugan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 633 2. Matthias(Austria) 405 3. Aleksander Kilde (Norvegiaa) 329 4. Alexis Pinturault (Francia) 314 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 287 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 277 7. Beat Feuz (Svizzera) 2558. Luca De(Italia) 207 9. Manuel Feller (Austria) 18110. Dominik Paris (Italia) 174DELSLALOM1. Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) 140 1. Kristoffer Jakobsen (Svezia) 140 3. Clement Noel (Francia) 100 4. Alexis Pinturault (Francia) 80 5. Filip Zubcic (Croazia) 756. Giuliano Razzoli (Italia) 65 6. Timon Haugan ...

