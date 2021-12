Chiellini “Quello che serviva per finire l’anno al meglio” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria che non solo alza il morale ma che permette di guardare al nuovo anno con rinnovata fiducia dopo troppi alti e bassi. La Juventus si gode il successo per 2-0 con il Cagliari e gli uomini di Max Allegri, come consuetudine, affidano i proprio pensieri a Instagram. “Una bella serata, Quello che serviva per finire al meglio l’anno. Avanti così!!!”, scrive il capitano bianconero, Giorgio Chiellini. Gli fa eco l’altro ‘murò difensivo, Leonardo Bonucci: “3 punti, clean sheet e 300^ vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie”. Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri compagni di reparto, a cominciare da Mattia De Sciglio: “Vittoria, clean-sheet, punti recuperati in classifica: il modo migliore per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria che non solo alza il morale ma che permette di guardare al nuovo anno con rinnovata fiducia dopo troppi alti e bassi. La Juventus si gode il successo per 2-0 con il Cagliari e gli uomini di Max Allegri, come consuetudine, affidano i proprio pensieri a Instagram. “Una bella serata,cheperal. Avanti così!!!”, scrive il capitano bianconero, Giorgio. Gli fa eco l’altro ‘murò difensivo, Leonardo Bonucci: “3 punti, clean sheet e 300^ vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie”. Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri compagni di reparto, a cominciare da Mattia De Sciglio: “Vittoria, clean-sheet, punti recuperati in classifica: il modo migliore per ...

Advertising

chiellini : Una bella serata, quello che serviva per finire al meglio l’anno. Avanti così!!! #JuventusCagliari - blogsicilia : #notizie #sicilia Chiellini “Quello che serviva per finire l’anno al meglio” - - CorriereCitta : Chiellini “Quello che serviva per finire l’anno al meglio” - daju29ro : RT @chiellini: Una bella serata, quello che serviva per finire al meglio l’anno. Avanti così!!! #JuventusCagliari - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria che non solo alza il morale ma che permette di guardare al nuovo anno con rinnovata… -