Chi l’ha visto anticipazioni 22 dicembre: indagini Denise Pipitone bloccate (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Torna una nuova puntata con Chi l’ha visto questa sera, 22 dicembre, su Rai Tre alle 21.20. Federica Sciarelli, da anni al timone della trasmissione, indagherà sui casi di scomparsa più importanti. Questa sarà l’ultima puntata prima delle feste natalizie, ma Chi l’ha visto non si ferma e mercoledì 29 dicembre tornerà in onda sul … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Torna una nuova puntata con Chiquesta sera, 22, su Rai Tre alle 21.20. Federica Sciarelli, da anni al timone della trasmissione, indagherà sui casi di scomparsa più importanti. Questa sarà l’ultima puntata prima delle feste natalizie, ma Chinon si ferma e mercoledì 29tornerà in onda sul … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’origine della paura è nel futuro, e chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla da temere» (Milan Kundera)… - carlosibilia : L'ipotesi di un #tamponeobbligatorio per i vaccinati, per accedere a luoghi al chiuso come teatri e cinema, sarebbe… - sebmes : Speriamo proprio che non succeda mai, ma se i reparti Covid dovessero avvicinarsi alla saturazione credo che stavol… - Fallout_botITA : Se ha una camera da scoppio, un grilletto e spara piombo, ce l'ho di sicuro. E vendo anche quello che serve per aff… - matematico65 : RT @bildarte: C'è chi crede perché convinto che l'autorità non possa operare che per il suo bene. C'è chi ha deciso perché disperato e chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Omicron, confronto fra Paesi: dove è maggiormente diffusa e chi la cerca di più Sky Tg24