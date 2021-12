Borgonovo: “Quello dei no vax è un falso problema, il governo ha fallito” (Video) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Il tema del momento, neanche a dirlo, è sempre lo stesso: vaccini, green pass, tamponi. E proprio di questo si è parlato nella puntata di ieri di Cartabianca. A sostenere la linea governativa sono Andrea Scanzi e Luca Telese. Scanzi, che manderebbe volentieri i non vaccinati in Siberia, è d’accordo sia con la riduzione della durata del certificato verde sia con l’uso a tappeto dei tamponi: «Il dibattito sul green pass è inutile. Siamo dentro a una pandemia e bisogna vaccinarsi. Il no vax normotipo non ha il senso della collettività. Chi non si vaccina in una pandemia perché l’ha letto sui social è irricevibile», dice Sua Umiltà. Che però suscita la reazione di Francesco Borgonovo: «Quello dei no vax è un falso problema». Borgonovo sui no vax Secondo il vicedirettore della Verità, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Il tema del momento, neanche a dirlo, è sempre lo stesso: vaccini, green pass, tamponi. E proprio di questo si è parlato nella puntata di ieri di Cartabianca. A sostenere la linea governativa sono Andrea Scanzi e Luca Telese. Scanzi, che manderebbe volentieri i non vaccinati in Siberia, è d’accordo sia con la riduzione della durata del certificato verde sia con l’uso a tappeto dei tamponi: «Il dibattito sul green pass è inutile. Siamo dentro a una pandemia e bisogna vaccinarsi. Il no vax normotipo non ha il senso della collettività. Chi non si vaccina in una pandemia perché l’ha letto sui social è irricevibile», dice Sua Umiltà. Che però suscita la reazione di Francesco: «dei no vax è un».sui no vax Secondo il vicedirettore della Verità, ...

RuoteF : @Abrams_BS @borghi_claudio @franborgonovo 'Intervento' quello di Borgonovo? ??????? - isabelladegugli : RT @Azzurra156: @65_virna @franborgonovo Borgonovo ?? Complimenti ?? quello che stanno facendo non serve a nulla!! Perché hanno già annunciat… - GiovanniTamburi : Come volevasi dimostrare Carta Bianca con #Borgonovo ridà fiato ai no-vax , per qualche punto di audience in più… - Testament73 : RT @rossoout: #Borgonovo un grande, vi manda nei matti spiattellandovi davanti quello che non volete vedere ???????????????? - rossoout : #Borgonovo un grande, vi manda nei matti spiattellandovi davanti quello che non volete vedere ???????????????? -