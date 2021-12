Bordeaux vs Lille: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I campioni della Ligue 1 Lille cercheranno di estendere la loro striscia di imbattibilità in tutte le competizioni a 11 partite quando si recheranno a Bordeaux oggi, mercoledì 22 dicembre. I padroni di casa, nel frattempo, sperano di ottenere vittorie consecutive in campionato per la prima volta da maggio e di evitare la zona retrocessione. Il calcio di inizio di Bordeaux vs Lille è previsto alle 21 Prepartita Bordeaux vs Lille: a che punto sono le due squadre? Bordeaux Il Bordeaux ha registrato la più grande vittoria nei suoi 140 anni di storia quando ha demolito la formazione di Mayotte Les Jumeaux M’Zouasia 10-0 nel terzo turno della Coppa di Francia lo scorso fine settimana. Quattro gol di M’Baye Niang e gol di Timothee Pembele (2), Abdel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I campioni della Ligue 1cercheranno di estendere la loro striscia di imbattibilità in tutte le competizioni a 11 partite quando si recheranno aoggi, mercoledì 22 dicembre. I padroni di casa, nel frattempo, sperano di ottenere vittorie consecutive in campionato per la prima volta da maggio e di evitare la zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha registrato la più grande vittoria nei suoi 140 anni di storia quando ha demolito la formazione di Mayotte Les Jumeaux M’Zouasia 10-0 nel terzo turno della Coppa di Francia lo scorso fine settimana. Quattro gol di M’Baye Niang e gol di Timothee Pembele (2), Abdel ...

