Assalto alla Cgil, la Procura chiede il giudizio immediato per 13: tra loro Fiore e Castellino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altri 11 dell’irruzione nella sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l’obbligo del Green pass. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura ha avanzato la richiesta al gip che in caso di accoglimento fisserà il processo direttamente davanti al tribunale collegiale. Oltre a Fiore e Castellino chiesto il processo anche per l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi Roma ha chiesto ilper i leader di Forza Nuova, Robertoe Giuliano, accusati assieme ad altri 11 dell’irruzione nella sede dellaavvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l’obbligo del Green pass. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. Laha avanzato la richiesta al gip che in caso di accoglimento fisserà il processo direttamente davanti al tribunale collegiale. Oltre achiesto il processo anche per l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, ...

Advertising

repubblica : Assalto alla sede della Cgil, chiesto giudizio per leader Forza Nuova [di Andrea Ossino] - Fusillide : RT @repubblica: Assalto alla sede della Cgil, chiesto giudizio per leader Forza Nuova [di Andrea Ossino] - rep_roma : Assalto alla Cgil, chiesto giudizio per leader Forza Nuova Castellino e Fiore [di Andrea Ossino] [aggiornamento del… - tupacshakurmofo : RT @repubblica: Assalto alla sede della Cgil, chiesto giudizio per leader Forza Nuova [di Andrea Ossino] - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Assalto alla Cgil, la Procura chiede il giudizio immediato per 13: tra loro Fiore e Castellino -