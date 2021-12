Aspetti etici relativi al cyberspazio: Utilitarismo e deontologia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ovviamente, l’etica della rete deve essere principalmente di natura comportamentale. Essa ha il compito di fungere da strumento per prendere decisioni in situazioni moralmente difficili. Tuttavia, finché l’etica della rete è vista solo come uno dei meccanismi di autoregolamentazione normativa di Internet basata sull’ethos formatosi spontaneamente del, mancherà la scala critica per valutare questo comportamento, e quindi cambiarlo sulla base di un valutazione reale. Pertanto, l’etica della rete ha bisogno di una giustificazione filosofica e teorica utilizzando la metodologia etica tradizionale, che dovrebbe aiutarla a evitare la soggettività. Allo stesso tempo, i due principi più comuni nella costruzione dell’argomentazione etica – utilitarista e deontologico – si scontrano con grandi difficoltà, una volta applicati all’analisi della comunicazione ...