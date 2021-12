Applausi a Draghi, l’imbarazzo del presidente dell’Odg: «Erano auguri di Natale. Credo….» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cortigiani, zelanti e ossequiosi. Anzi. Tifosi che si spellano le mani all’arrivo del campione, “Ma no, Erano auguri di Natale collettivi”. È il commento imbarazzato del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, al lungo applauso rivolto dai cronisti in conferenza stampa all’arrivo di Mario Draghi. Un comportamento a dir poco irrituale che ha scatenato polemiche e ironie sui social. Una roba mai vista. Che descrive un’ informazione asservita al potere salvifico del premier dei miracoli. Applausi a Draghi, l’imbarazzo dell’Ordine dei giornalisti E infatti Bartoli è il primo a doverlo ammettere. “In generale non si applaude al presidente. Ma qui penso fosse un momento di saluto collettivo“. Qualcosa deve pur dire, visto che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cortigiani, zelanti e ossequiosi. Anzi. Tifosi che si spellano le mani all’arrivo del campione, “Ma no,dicollettivi”. È il commento imbarazzato deldell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, al lungo applauso rivolto dai cronisti in conferenza stampa all’arrivo di Mario. Un comportamento a dir poco irrituale che ha scatenato polemiche e ironie sui social. Una roba mai vista. Che descrive un’ informazione asservita al potere salvifico del premier dei miracoli.dell’Ordine dei giornalisti E infatti Bartoli è il primo a doverlo ammettere. “In generale non si applaude al. Ma qui penso fosse un momento di saluto collettivo“. Qualcosa deve pur dire, visto che ...

