“Adesso ve ne siete accorti?”. GF Vip, Soleil Sorge sgancia la bomba davanti a tutti: lei non ha dubbi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Soleil Sorge è una delle concorrenti che più stanno dividendo il pubblico. La sua storia con Alex Belli ha fatto parlare e non poco. Proprio Belli, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio e parlato di quello che è successo sotto le coperte. “Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti. A un certo punto, le ho detto: “Qual è la nostra direzione?”. “Dici che hai fuori un uomo fantastico, l’uomo della tua vita, io dico che ho una storia bellissima, che Delia ha in mano la mia vita e secondo te io ti dico che lascio tutto? È impossibile”, ha detto l’attore. “Se Soleil Sorge si è mai sbilanciata sul nostro futuro? – ha spiegato ancora- Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è una delle concorrenti che più stanno dividendo il pubblico. La sua storia con Alex Belli ha fatto parlare e non poco. Proprio Belli, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio e parlato di quello che è successo sotto le coperte. “Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito. A un certo punto, le ho detto: “Qual è la nostra direzione?”. “Dici che hai fuori un uomo fantastico, l’uomo della tua vita, io dico che ho una storia bellissima, che Delia ha in mano la mia vita e secondo te io ti dico che lascio tutto? È impossibile”, ha detto l’attore. “Sesi è mai sbilanciata sul nostro futuro? – ha spiegato ancora- Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco ...

Advertising

robertacollu191 : RT @Jimmy_Angel89: @ramella_f @LoreAgre @AndreaOrlandosp @vitalbaa @istbrunoleoni Grazie @ramella_f per aver smontato in poche ore quasi 20… - marisa19341 : RT @j_gufo: La gente si sente tradita perché dopo essersi vaccinata adesso gli chiedono il tampone per andare al cinema. Quindi vi siete va… - Lilia_fun69 : RT @Lilia_fun69: Il mio show inizia adesso! Siete pronti? Vi aspetto in videochat su #cam4 - picivox : RT @j_gufo: La gente si sente tradita perché dopo essersi vaccinata adesso gli chiedono il tampone per andare al cinema. Quindi vi siete va… - guidotolomei : No scusate ma adesso dopo gli Aristogatti, arbitre assessore e il principe Filippo sessista, è razzista anche BUON… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso siete I Måneskin sono apparsi al rock e Carmelo Bene li avrebbe amati ...che date l'anima al denaro/ Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi". Infine l'ultimo rigo sul foglio bianco con l'invito al viaggio di Baudelaire " "C'hai vent'anni/ Ti sto scrivendo adesso ...

Oroscopo di domani 23 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni, le previsioni ... buona giornata per lo shopping Avete lavorato fino all'ultimo e adesso non ne potete più: godetevi ... c'è molto da organizzare e come al solito siete in ritardo sulla tabella di marcia. Oroscopo di ...

Il vescovo di Palermo ai detenuti del Pagliarelli: "Non avete nulla da temere" Giornale di Sicilia ...che date l'anima al denaro/ Dagli occhi di chi è purosoltanto codardi". Infine l'ultimo rigo sul foglio bianco con l'invito al viaggio di Baudelaire " "C'hai vent'anni/ Ti sto scrivendo...... buona giornata per lo shopping Avete lavorato fino all'ultimo enon ne potete più: godetevi ... c'è molto da organizzare e come al solitoin ritardo sulla tabella di marcia. Oroscopo di ...