Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 15:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE Roma CHIUSA LA CARREGGIATA, ATTIVO SCAMBIO IN QUELLA VERSO FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DA BUFALOTTA A PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER VIA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO; PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma SONO INTERROTTE LE LINEE TRAM 3 E 19 PER INCIDENTE IN PIAZZA BUENOS AIRES, SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS TRA GALENO E RISORGIMENTO RICORDIAMO INOLTRE, CHE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A24 e A25, caro pedaggio: salasso per i pendolari fra Roma, L'Aquila e Teramo, sindaci protestano al Senato, il 27 corteo con Tir - lumaca ... Roma - L'Aquila - Teramo): il 23 dicembre protesta davanti al Senato contro il forte rincaro delle tariffe. Il 27 si replica con cortei di 'Tir lumaca' su A24 e A25 con forti disagi per la viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 12 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ...

