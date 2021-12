Van der Poel, rientro confermato: a Santo Stefano sarà a Dendermonde (Di martedì 21 dicembre 2021) Mathieu Van der Poel conferma il suo rientro per la tappa di Coppa del mondo di ciclocross a Dendermonde, in Belgio, domenica 26 dicembre e sarà al via anche il giorno successivo nella Superprestige ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Mathieu Van derconferma il suoper la tappa di Coppa del mondo di ciclocross a, in Belgio, domenica 26 dicembre eal via anche il giorno successivo nella Superprestige ...

