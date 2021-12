Una vita, anticipazioni dal 26 dicembre al 1° gennaio: il rapimento di Felipe e Genoveva (Di martedì 21 dicembre 2021) Nei prossimi episodi di Una vita, Felipe e Genoveva vivranno una brutta disavventura. I due, decideranno di intraprendere un viaggio per Salamanca, ma durante il tragitto, come rivelano le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 26 dicembre al 1° gennaio, saranno aggrediti da due misteriosi uomini incappucciati e portati in un casolare. Nel frattempo, Aurelio e Marcos riusciranno a trovare un accordo mentre Antoñito accetterà la proposta del congresso, ma verrà spiato. Infine, Servante cercherà di spronare Jacinto ad intraprendere una tournée in Portogallo. Una vita, trame 26 dicembre - 1° gennaio: Aurelio e Marcos stringono un accordo Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 dicembre 2021) Nei prossimi episodi di Unavivranno una brutta disavventura. I due, decideranno di intraprendere un viaggio per Salamanca, ma durante il tragitto, come rivelano leriguardanti le puntate in onda dal 26al 1°, saranno aggrediti da due misteriosi uomini incappucciati e portati in un casolare. Nel frattempo, Aurelio e Marcos riusciranno a trovare un accordo mentre Antoñito accetterà la proposta del congresso, ma verrà spiato. Infine, Servante cercherà di spronare Jacinto ad intraprendere una tournée in Portogallo. Una, trame 26- 1°: Aurelio e Marcos stringono un accordo LeUnainerenti le puntate in onda ...

