Udinese-Salernitana posticipata: salta la partita di Serie A (Di martedì 21 dicembre 2021) Subito una defezione per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Grande attesa per l'ultimo turno prima della pausa, la sfida tra Udinese e Salernitana non si disputerà. Il motivo? Sono stati riscontrati casi positivi al Covid-19 nel gruppo della squadra di Colantuono. "L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività al Covid nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali". L'articolo CalcioWeb.

