Udinese, Cioffi: “Bilancio? Sono stati giorni di trincea” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Il mio approccio generale di vita è di non pensare troppo lontano. L’obiettivo numero uno era la Salernitana, l’obiettivo numero due è abbracciare la mia famiglia domani. Per esperienza Sono abituato a guardare poco lontano”. Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita non disputata con la Salernitana facendo un Bilancio sui suoi primi giorni da allenatore bianconero. “Potrei rispondere che è tutto bellissimo. Per come Sono io invece rispondo che ho fame, Sono stati giorni di trincea e quando ripartiremo dopo le feste saranno altri mesi di trincea”. Sulla gara: “Noi avremmo voluto giocare, ma per tantissimi motivi questo non dev’essere un momento. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) “Il mio approccio generale di vita è di non pensare troppo lontano. L’obiettivo numero uno era la Salernitana, l’obiettivo numero due è abbracciare la mia famiglia domani. Per esperienzaabituato a guardare poco lontano”. Il tecnico dell’, Gabriele, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita non disputata con la Salernitana facendo unsui suoi primida allenatore bianconero. “Potrei rispondere che è tutto bellissimo. Per comeio invece rispondo che ho fame,die quando ripartiremo dopo le feste saranno altri mesi di”. Sulla gara: “Noi avremmo voluto giocare, ma per tantissimi motivi questo non dev’essere un momento. ...

