“Ti butto in piscina”: lite furibonda nella casa del GF Vip 6 – VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) lite furibonda al GF Vip tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli: Imma Battaglia interviene e chiede l’espulsione per la soprano Entrambe originarie del Veneto, Eva Grimaldi aveva tutte le buone intenzioni di cominciare nel migliore dei modi quest’avventura al GF Vip 6 con Katia Ricciarelli. L’attrice, entrata la scorsa settimana nella casa più spiata d’Italia, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 dicembre 2021)al GF Vip tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli: Imma Battaglia interviene e chiede l’espulsione per la soprano Entrambe originarie del Veneto, Eva Grimaldi aveva tutte le buone intenzioni di cominciare nel migliore dei modi quest’avventura al GF Vip 6 con Katia Ricciarelli. L’attrice, entrata la scorsa settimanapiù spiata d’Italia, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

antimsocial : RT @Martinacdf: Terrorizzata da ciò che dirà Imm4 quando Soledad attaccherà Eva visto che ha fatto una polemica per un 'ti butto in piscina… - Martinacdf : Terrorizzata da ciò che dirà Imm4 quando Soledad attaccherà Eva visto che ha fatto una polemica per un 'ti butto in… - infoitcultura : GF Vip, lite fra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi: «Ti butto in piscina» - Marzmasc : RT @wildfiresqueen: Miriana a Katia: “Comunque Eva aveva detto di resettarSI non a te in particolare” Io amo Miriana perché ha sempre modi… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: GF Vip, lite fra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi: «Ti butto in piscina» -