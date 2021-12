Spider-Man: No Way Home: Dwayne Johnson si congratula con Tom Holland per il successo al box office del film (Di martedì 21 dicembre 2021) Tom Holland ha ringraziato i fan su Instagram dopo la notizia del successo al botteghino di Spider-Man: No Way Home, dicendo: 'Wow ragazzi, non posso credere a questi numeri.' Dwayne Johnson è felice per il successo al botteghino di Tom Holland: il nuovo film della star britannica, Spider-Man: No Way Home, ha ottenuto un'enorme successo nelle sale cinematografiche durante il fine settimana, guadagnando quasi 260 milioni di dollari negli stati uniti, assicurandosi così un posto sul podio dei primi tre weekend di apertura di tutti i tempi, il tutto nonostante la pandemia in corso. Ringraziando i fan, Holland, 25 anni, ha scritto su Instagram: "Wow ragazzi, non riesco a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) Tomha ringraziato i fan su Instagram dopo la notizia delal botteghino di-Man: No Way, dicendo: 'Wow ragazzi, non posso credere a questi numeri.'è felice per ilal botteghino di Tom: il nuovodella star britannica,-Man: No Way, ha ottenuto un'enormenelle sale cinematografiche durante il fine settimana, guadagnando quasi 260 milioni di dollari negli stati uniti, assicurandosi così un posto sul podio dei primi tre weekend di apertura di tutti i tempi, il tutto nonostante la pandemia in corso. Ringraziando i fan,, 25 anni, ha scritto su Instagram: "Wow ragazzi, non riesco a ...

Advertising

fumettologica : “Spider-Man 4” è già in lavorazione - irenegoncallves : RT @articopsxann: mano spider man 100000/10 fds - _contorta : Tutti che parlano di Andrew Garfield e a me vien da ricordare l’enorme crush per lui dopo il suo Spider Man - ParliamoDiNews : giusti: `spider-man: no way home` è ancora primo, anche se con una lieve flessione nelle sale e... - Media e Tv… - fabio_falzone : #covid o non covid varianti o non varianti, loro al #cinema stanno sbancando tutto, con qualche ragione… -