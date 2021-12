“Sì sì vax vacciniamoci”: la versione pro vax (e cringe) di Jingle Bells scatena il web – VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Volti noti al grande pubblico dall’avvento della pandemia, i virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno dato vita da una versione rieditata di ‘Jingle Bells’. Una versione ‘pro vax’ che qualcuno definirebbe cringe e che vede i tre cantare – con dei volti non troppo convinti – un testo che invita gli italiani a tenere comportamenti responsabili e a vaccinarsi. LEGGI ANCHE => Cosa significa cringe, termine in voga sul web negli ultimi tempi? La canzone è nata nel contesto di ‘Un giorno da Pecora’, programma del primissimo pomeriggio di Radio 1, con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che hanno invitato i tre dottori a prestarsi a questa “simpatica” riedizione dell’inno natalizio. Non sappiamo quanto effettivamente una canzone del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 dicembre 2021) Volti noti al grande pubblico dall’avvento della pandemia, i virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno dato vita da unarieditata di ‘’. Una‘pro vax’ che qualcuno definirebbee che vede i tre cantare – con dei volti non troppo convinti – un testo che invita gli italiani a tenere comportamenti responsabili e a vaccinarsi. LEGGI ANCHE => Cosa significa, termine in voga sul web negli ultimi tempi? La canzone è nata nel contesto di ‘Un giorno da Pecora’, programma del primissimo pomeriggio di Radio 1, con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che hanno invitato i tre dottori a prestarsi a questa “simpatica” riedizione dell’inno natalizio. Non sappiamo quanto effettivamente una canzone del ...

