Serie A, l’Udinese si presenterà in campo (Di martedì 21 dicembre 2021) l’Udinese si presenterà regolarmente in campo questa sera alle 18.30 alla Dacia Arena per l’anticipo dell’ultimo turno di andata della Serie A, contro la Salernitana: lo apprende l’ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra – che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021)siregolarmente inquesta sera alle 18.30 alla Dacia Arena per l’anticipo dell’ultimo turno di andata dellaA, contro la Salernitana: lo apprende l’ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra – che L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, l’Udinese si presenterà in campo: L’Udinese si presenterà regolarmente in campo quest… - Italia_Notizie : Salernitana, la partita con l’ Udinese salta per Covid: l’Asl vieta la trasferta - Djnc78 : @1926_cri @Sgang1908 Non ne abbiamo, no. Perché nel caso di Lecce-Vicenza a decidere il rinvio è stata la Lega Seri… - CalcioRepublic : #SerieA la Salernitana non partirà per la trasferta con l’Udinese - PianetaStaff : Caso Udinese-Salernitana, l'ASL blocca la partenza dei granata. Le ultime per il fantacalcio -