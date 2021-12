Se il caregiver non può andare al Caaf, il Caaf va dal caregiver: di parte a Roma (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Un Caaf a misura di disabilità, per aiutare le famiglie ad accedere a servizi, risorse e benefici, senza perdersi tra le carte della burocrazia: sta muovendo i primi passi a Roma il primo sportello di assistenza fiscale di questo genere, grazie alla convenzione con la fondazione Villa Point. L’idea è della presidente della fondazione, Fabiana Gianni, che in quanto giornalista e mamma-caregiver “militante”, sa bene quanto un servizio di questo tipo possa essere utile per chi si prende cura di un familiare con disabilità e rendere esigibili diritti e tutele che spesso rischiano di perdersi, anche loro, nelle maglie della burocrazia. “Il progetto nasce dall’esigenza di facilitare le famiglie con disabilità grave e gravissima, con particolare attenzione ai ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021)– Una misura di disabilità, per aiutare le famiglie ad accedere a servizi, risorse e benefici, senza perdersi tra le carte della burocrazia: sta muovendo i primi passi ail primo sportello di assistenza fiscale di questo genere, grazie alla convenzione con la fondazione Villa Point. L’idea è della presidente della fondazione, Fabiana Gianni, che in quanto giornalista e mamma-“militante”, sa bene quanto un servizio di questo tipo possa essere utile per chi si prende cura di un familiare con disabilità e rendere esigibili diritti e tutele che spesso rischiano di perdersi, anche loro, nelle maglie della burocrazia. “Il progetto nasce dall’esigenza di facilitare le famiglie con disabilità grave e gravissima, con particolare attenzione ai ...

