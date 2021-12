Sci alpino, slalom maschile Madonna di Campiglio 2021 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Madonna di Campiglio 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con lo slalom di Madonna di Campiglio. Appuntamento alle ore 17.45 di domani, 23 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è previstaalle ore 20.45. LA START LIST programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il, glie latv dellodidi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo la Val Gardena e l’Alta Badia, si rimane sulle piste italiane con lodidi. Appuntamento alle ore 17.45 di, 23 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è previstaalle ore 20.45. LA START LISTOLIMPIADI PECHINO 2022tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, ...

