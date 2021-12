Sanremo 2022: Marco Mengoni affiancherà Amadeus? (Di martedì 21 dicembre 2021) Manca ormai meno di un mese e mezzo alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo: in questi giorni si stanno definendo i dettagli della kermesse canora e nelle scorse ore un nuovo nome è spuntato tra i probabili personaggi che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston: si tratta di Marco Mengoni. Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte: la kermesse canora più attesa d’Italia debutterà il prossimo 1 Leggi su solodonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Manca ormai meno di un mese e mezzo alla settantaduesima edizione del Festival di: in questi giorni si stanno definendo i dettagli della kermesse canora e nelle scorse ore un nuovo nome è spuntato tra i probabili personaggi che affiancherannosul palco dell’Ariston: si tratta di. Il Festival diè alle porte: la kermesse canora più attesa d’Italia debutterà il prossimo 1

Advertising

AngeloCivico : @Bruna94635897 @AdaAdele88 @Gianlui78807380 @Sanremo__2022 Io sono del parere che i cantanti italiani Sanremo lo de… - Bruna94635897 : @AngeloCivico @AdaAdele88 @Gianlui78807380 @Sanremo__2022 Perché gli altri che hanno fatto e per ultimo Achille Lau… - Sanremo__2022 : @mir1cloud Non ti preoccupare - MennilloMPatric : RT @edobettoja: Nanì a Sanremo 2022: Pierdavide Carone ospite in ricordo di Lucio Dalla. - Firma la petizione! #Sanremo2022 #NanìaSanremo2… - DrApocalypse : #Sanremo2022, Marco Mengoni ospite 5 sere su 5? -