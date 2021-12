Riparte il progetto per un collegamento ferroviario Gaeta-Formia-Cassino (Di martedì 21 dicembre 2021) Formia – Nella mattinata di ieri, presso il palazzo comunale di Formia, alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, si sono incontrati i rappresentanti dei Comuni di Gaeta, Formia e Cassino, unitamente ad esponenti di vertice del Consorzio Industriale del Lazio, per proseguire il discorso sul tema del collegamento ferroviario tra il golfo di Gaeta e l’area del cassinate. In previsione dei bandi europei e nazionali, contemplati dal P.N.R.R., i presenti hanno concordato di avviare uno specifico studio di fattibilità che preveda il costo complessivo dell’opera ed una valutazione, in termini di benefici, per il trasporto di persone e merci tra i due comprensori del basso Lazio, considerando, oltretutto, lo sviluppo logistico delle aree portuali, intermodali ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– Nella mattinata di ieri, presso il palazzo comunale di, alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, si sono incontrati i rappresentanti dei Comuni di, unitamente ad esponenti di vertice del Consorzio Industriale del Lazio, per proseguire il discorso sul tema deltra il golfo die l’area del cassinate. In previsione dei bandi europei e nazionali, contemplati dal P.N.R.R., i presenti hanno concordato di avviare uno specifico studio di fattibilità che preveda il costo complessivo dell’opera ed una valutazione, in termini di benefici, per il trasporto di persone e merci tra i due comprensori del basso Lazio, considerando, oltretutto, lo sviluppo logistico delle aree portuali, intermodali ...

