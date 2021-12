Rinvii, contagi, stop forzati. L'emergenza Covid nei maggiori campionati d'Europa (Di martedì 21 dicembre 2021) Con Udinese - Salernitana, la Serie A torna a vedere i fantasmi dei Rinvii per positività da Covid - 19, un'evenienza che si è verificata più volte nella scorsa stagione e che ora minaccia di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Con Udinese - Salernitana, la Serie A torna a vedere i fantasmi deiper positività da- 19, un'evenienza che si è verificata più volte nella scorsa stagione e che ora minaccia di ...

Advertising

AndreD81 : RT @laregione: Ondata di contagi in Premier League, altri rinvii in vista - laregione : Ondata di contagi in Premier League, altri rinvii in vista -