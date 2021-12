Restrizioni Capodanno: in arrivo nuova stretta anche per i vaccinati? (Di martedì 21 dicembre 2021) Dovrebbe arrivare entro Natale l’annuncio da parte del Governo Draghi di una nuova stretta anti-contagio in vista delle festività. L’irrigidimento delle norme colpirà anche gli italiani vaccinati. Ecco cosa potrebbe essere previsto e a partire da quando. Restrizioni Capodanno: data chiave il 27 dicembre Restrizioni Capodanno: prima una riunione della cabina di regia poi un Consiglio dei Ministri, quindi, sarà annunciata una nuova stretta anti-contagio in vista delle festività natalizie e di fine d’anno. L’ufficialità dovrebbe arrivare giovedì 23 dicembre: i commentatori in questo senso sottolineano l’insolita data scelta dal Presidente del Consiglio Draghi di anticipare la consueta conferenza ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 dicembre 2021) Dovrebbe arrivare entro Natale l’annuncio da parte del Governo Draghi di unaanti-contagio in vista delle festività. L’irrigidimento delle norme colpiràgli italiani. Ecco cosa potrebbe essere previsto e a partire da quando.: data chiave il 27 dicembre: prima una riunione della cabina di regia poi un Consiglio dei Ministri, quindi, sarà annunciata unaanti-contagio in vista delle festività natalizie e di fine d’anno. L’ufficialità dovrebbe arrivare giovedì 23 dicembre: i commentatori in questo senso sottolineano l’insolita data scelta dal Presidente del Consiglio Draghi di anticipare la consueta conferenza ...

