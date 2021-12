Quartieri Spagnoli, sedie, paletti e catene per occupare posti auto: arriva la rimozione forzata (Di martedì 21 dicembre 2021) Quartieri Spagnoli: Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato la rimozione forzata di sedie, paletti e catene per occupare posti auto. Sequestrati anche 17 scooter e 8 auto senza assicurazione. catene, paletti e cassonetti posizionati abusivamente lungo i vicoli dei Quartieri Spagnoli per garantirsi un parcheggio sicuro. C’era anche qualche sedia tra gli oggetti rimossi dai Leggi su 2anews (Di martedì 21 dicembre 2021): Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato ladiper. Sequestrati anche 17 scooter e 8senza assicurazione.e cassonetti posizionati abusivamente lungo i vicoli deiper garantirsi un parcheggio sicuro. C’era anche qualche sedia tra gli oggetti rimossi dai

