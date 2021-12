Politica: Letta e Meloni d'accordo, 'non può essere un mestiere' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "La Politica non può essere un mestiere". Si dicono d'accordo Enrico Letta e Giorgia Meloni, insieme alla presentazione del libro 'Pedagogia e Politica' a cura di Luciano Violante, Pietrangelo Buttafuoco e Emiliana Mannese. "La pedagogia insegna la libertà in Politica -ha spiegato il segretario del Pd-. Tra le tante cose che ho imparato da Andreatta c'è che il politico libero è quello che ha quella libertà dentro e fuori che gli consente di essere tale anche quando non condivide una scelta. E educare a una professionalità, anche esterna, significa poter dire: non sono d'accordo e faccio altro, non dipendo da una scelta che sono costretto a fare anche se non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Lanon puòun". Si dicono d'Enricoe Giorgia, insieme alla presentazione del libro 'Pedagogia e' a cura di Luciano Violante, Pietrangelo Buttafuoco e Emiliana Mannese. "La pedagogia insegna la libertà in-ha spiegato il segretario del Pd-. Tra le tante cose che ho imparato da Andreatta c'è che il politico libero è quello che ha quella libertà dentro e fuori che gli consente ditale anche quando non condivide una scelta. E educare a una professionalità, anche esterna, significa poter dire: non sono d'e faccio altro, non dipendo da una scelta che sono costretto a fare anche se non sono ...

