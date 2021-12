Plusvalenze, Guardia di Finanza nella sede dell’Inter: tutte le operazioni nel mirino (Di martedì 21 dicembre 2021) Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta della Guardia di Finanza sulle Plusvalenze fittizie, dopo la Juventus finisce nel mirino anche l’Inter. I dettagli La Procura di Milano ha inviato i finanzieri ad acquisire documenti presso la sede del club neroazzurro Prende sempre più corpo e consistenza l’indagine della Guardia di Finanza sulle cosiddette Plusvalenze fittizie. Parliamo del meccanismo, da molti considerato economicamente perverso, attraverso il quale le società di calcio inseriscono nel proprio bilancio valori non corrispondete al reale valore per l’acquisto e cessione di calciatori. L’indagine ha preso le mosse da una inchiesta della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha voluto vedere chiaro nel ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta delladisullefittizie, dopo la Juventus finisce nelanche l’Inter. I dettagli La Procura di Milano ha inviato i finanzieri ad acquisire documenti presso ladel club neroazzurro Prende sempre più corpo e consistenza l’indagine delladisulle cosiddettefittizie. Parliamo del meccanismo, da molti considerato economicamente perverso, attraverso il quale le società di calcio inseriscono nel proprio bilancio valori non corrispondete al reale valore per l’acquisto e cessione di calciatori. L’indagine ha preso le mosse da una inchiesta della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha voluto vedere chiaro nel ...

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Guardia di Finanza nella sede dell'Inter: nel mirino le plusvalenze effettuate tra il 2017 e il 2019… - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - glatorre762011 : RT @capuanogio: La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di Milano su… - AleGobbo87 : RT @IlPugilista: La Guardia di Finanza nella sede dell'#Inter, si cerca la carta Ronaldo..quella vera. #Plusvalenze -