Più di trentamila contagiati e centocinquanta morti. Corona virus: Italia, 384144 attualmente positivi a test (+14441 in un giorno) con 135931 decessi (153) e 4916068 guariti (16189). Totale di 5436143 casi (30798) Dati della protezione civile: effettuati 851865 tamponi (Di martedì 21 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Più di trentamila contagiati e centocinquanta morti. Corona virus: Italia, 384144 attualmente positivi a test (+14441 in un giorno) con 135931 decessi (153) e 4916068 guariti (16189). Totale di 5436143 casi (30798) <small class="subtitle">Dati della protezione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Più diin un) con(153) e).di) ...

Advertising

NoiNotizie : Più di trentamila contagiati e centocinquanta morti. #coronavirus: #Italia, 384144 attualmente positivi a test (+1… - carmdamelio : @mehths12 Metti sacche di popolazione non vaccinate, una variante molto più contagiosa, allentamento di tutte le mi… - CorriereTorino : Debutta il Frecciarossa per Parigi: sono più di trentamila i biglietti venduti - AreaPharma : RT @CorriereTorino: Debutta il Frecciarossa per Parigi: più di trentamila biglietti venduti - CorriereTorino : Debutta il Frecciarossa per Parigi: più di trentamila biglietti venduti -

Ultime Notizie dalla rete : Più trentamila Quella rete di trasporti del futuro di cui ha bisogno l'Italia Trentamila prenotazioni solo da Torino a dimostrazione che quando ci sarà la TAV, il Treno Alta ... centinaia di migliaia di turisti internazionali per visitare la Città della Sindone, sede del più ...

Euro 4 diesel "salvate" dallo stato d'emergenza ...in condizione di livello verde (cioè valori di PM10 inferiori al limite fissato per le misure più ... Le misure riguardano i comuni con oltre trentamila abitanti, quelli che hanno aderito volontariamente ...

Nell’auto, 13 chili di hashish nascosti tra i giocattoli: tre anni a un ambulante LeccePrima prenotazioni solo da Torino a dimostrazione che quando ci sarà la TAV, il Treno Alta ... centinaia di migliaia di turisti internazionali per visitare la Città della Sindone, sede del......in condizione di livello verde (cioè valori di PM10 inferiori al limite fissato per le misure... Le misure riguardano i comuni con oltreabitanti, quelli che hanno aderito volontariamente ...