Padre e figlia muoiono a un’ora di distanza per Covid. Anche la madre non ce l’ha fatta: tutta la famiglia non era vaccinata (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra venerdì 17 e lunedì 20 dicembre nel pistoiese sono morti di Covid Padre, madre e figlia. Tutti e tre testimoni di Geova, Guido Martinelli, la moglie Vittorina Spadi e la figlia Roberta, a sua volta madre di due figli, non si erano vaccinati. Il Padre, 86 anni, e la madre erano ricoverati all’ospedale Santo Stefano di Prato, mentre la figlia Roberta, 53 anni, nella struttura di Ponte a Niccheri a Firenze. Lo ha riportato Il Giorno, ricordando che la famiglia era conosciuta nella zona perché aveva lavorato a lungo nella ristorazione, il Padre aveva lavorato come cuoco e la figlia faceva la cameriera in un ristorante sul Monte Abetone. La Nazione ha scritto che erano originari della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra venerdì 17 e lunedì 20 dicembre nel pistoiese sono morti di. Tutti e tre testimoni di Geova, Guido Martinelli, la moglie Vittorina Spadi e laRoberta, a sua voltadi due figli, non si erano vaccinati. Il, 86 anni, e laerano ricoverati all’ospedale Santo Stefano di Prato, mentre laRoberta, 53 anni, nella struttura di Ponte a Niccheri a Firenze. Lo ha riportato Il Giorno, ricordando che laera conosciuta nella zona perché aveva lavorato a lungo nella ristorazione, ilaveva lavorato come cuoco e lafaceva la cameriera in un ristorante sul Monte Abetone. La Nazione ha scritto che erano originari della ...

