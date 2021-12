Operazione dei Carabinieri del Noe in Campania ciclo rifiuti e appalti (Di martedì 21 dicembre 2021) 5 arresti a carico di imprenditori operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti nonché di esponenti della pubblica amministrazione Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) 5 arresti a carico di imprenditori operanti nel settore dello smaltimento deinonché di esponenti della pubblica amministrazione Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase

Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juve, Arrivabene, ai microfoni di DAZN: “L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della… - F_DUva : Questa mattina sono stati sequestrati beni alla mafia per 100 milioni di euro nell'area di Milazzo e del Parco dei… - marcomorini72 : RT @Capezzone: +++Ieri a ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ Clippino 4 (Grazie a ?@strange_days_82?) Il “groviglio armonioso” di Siena, do… - PieroVendramel : RT @Capezzone: +++Ieri a ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ Clippino 4 (Grazie a ?@strange_days_82?) Il “groviglio armonioso” di Siena, do… - vicky68_ : RT @WeCinema: 'Il #Diabolik dei #ManettiBros non è e non vuol essere un cinecomic né una scimmiottatura italica dell’universo Marvel. È piu… -