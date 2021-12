Nuoto, Mondiali vasca corta Abu Dhabi 2021, Paltrinieri: “Preparazione non ha funzionato” (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo il quarto posto nella finale dei 1500 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi: “Non riesco a dire con esattezza cosa sia successo. Ero sul filo: potevo fare molto bene o molto male. Abbiamo fatto una Preparazione diversa, ma non ha funzionato. Ho fatto malino ieri, ma in batteria non riesco mai a spingere al massimo e pensavo fosse quello, ma oggi proprio male. Wellbrock è straordinario, è più forte di me e penso non sarei riuscito a batterlo comunque. Abbiamo provato qualcosa di nuovo e non ha funzionato per niente. Dobbiamo lavorare con serenità e io devo tornare sui miei standard. Mi dispiace per la gara brutta, ma continuerò a lavorare”. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Gregorioai microfoni di Rai Sport dopo il quarto posto nella finale dei 1500 metri stile libero aidiindi Abu: “Non riesco a dire con esattezza cosa sia successo. Ero sul filo: potevo fare molto bene o molto male. Abbiamo fatto unadiversa, ma non ha. Ho fatto malino ieri, ma in batteria non riesco mai a spingere al massimo e pensavo fosse quello, ma oggi proprio male. Wellbrock è straordinario, è più forte di me e penso non sarei riuscito a batterlo comunque. Abbiamo provato qualcosa di nuovo e non haper niente. Dobbiamo lavorare con serenità e io devo tornare sui miei standard. Mi dispiace per la gara brutta, ma continuerò a lavorare”. ...

