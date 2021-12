Napoli, Osimhen: «Se la Nigeria chiama, io ci sarò» (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante del Napoli ha twittato una frase in vista della possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha twittato sulla sua possibile presenza alla Coppa d’Africa. I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent Nigeria. — victor Osimhen (@victorOsimhen9) December 21, 2021 Dunque il Nigeriano qualora la Nazionale lo convocherà, non è in discussione, lui risponderà presente. In questi giorni è tornato ad allenarsi con il Napoli anche se ancora non potrà scendere in campo. Lo stesso Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante delha twittato una frase in vista della possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con la suaL’attaccante delVictorha twittato sulla sua possibile presenza alla Coppa d’Africa. I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent. — victor(@victor9) December 21, 2021 Dunque ilno qualora la Nazionale lo convocherà, non è in discussione, lui risponderà presente. In questi giorni è tornato ad allenarsi con ilanche se ancora non potrà scendere in campo. Lo stesso Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | In un tweet, #Osimhen annuncia la sua disponibilità per giocare la prossima Coppa d'Africa con la Nig… - capuanogio : ?? Su #Repubblica l’intervista a #Liguori, ex giovane del #Napoli mandato al #Lille nell’operazione #Osimhen: “Trat… - sportmediaset : Parla uno dei giocatori inseriti nell'affare #Osimhen: 'Usato dal #Napoli per una plusvalenza, mai stato a Lille'.… - SteMas71 : @GDF avete una sede anche a Napoli ? #Plusvalenze #Osimhen #finoacastelvolturno - ParliamoDiNews : SSC Napoli, report allenamento: lavoro differenziato per Osimhen, Fabian e Koulibaly #napoli #report #allenamento… -