Milano, l’idea di Sala: sfrattare l’hub vaccinale per la moschea. Centrodestra sul piede di guerra (Di martedì 21 dicembre 2021) Via l’hub vaccinale, dentro la moschea. A Milano è polemica per la decisione della giunta Sala di trasferire la moschea del Palasharp nel Parcheggio di Trenno di via Novara, attualmente occupato dalle strutture dell’esercito per le azioni di contrasto al Covid, dai tamponi alla somministrazione dei sieri. Anche perché l’area, nel corso della passata legislatura, dunque sempre sotto l’amministrazione Sala, era stata dichiarata inidonea a ospitare il luogo di culto. Una decisione che ora la giunta si rimangia, pur di trovare in fretta e furia una nuova collocazione ai fedeli islamici. Il centrosinistra di Milano rinnega se stesso per la moschea A dettare la necessità di spostare la moschea è la circostanza delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Via, dentro la. Aè polemica per la decisione della giuntadi trasferire ladel Palasharp nel Parcheggio di Trenno di via Novara, attualmente occupato dalle strutture dell’esercito per le azioni di contrasto al Covid, dai tamponi alla somministrazione dei sieri. Anche perché l’area, nel corso della passata legislatura, dunque sempre sotto l’amministrazione, era stata dichiarata inidonea a ospitare il luogo di culto. Una decisione che ora la giunta si rimangia, pur di trovare in fretta e furia una nuova collocazione ai fedeli islamici. Il centrosinistra dirinnega se stesso per laA dettare la necessità di spostare laè la circostanza delle ...

