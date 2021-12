Maria Elena Boschi: «Sul Quirinale Salvini ha ragione, Iv decisiva per il Colle» (Di martedì 21 dicembre 2021) La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi dà ragione a Matteo Salvini sul Quirinale. E ritiene che il suo partito sarà decisivo nella corsa al Colle. In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica Boschi approva il metodo del leader della Lega: «Giusto che coordini un lavoro di tutte le forze politiche per una candidatura che ottenga il consenso più ampio». E aggiunge: «La Lega ha indicato un metodo, secondo me corretto. Salvini infatti ritiene necessario coordinare un lavoro comune di tutte le forze politiche. Ovviamente, non significa che la Lega dà le carte ma significa che tutti – con pari dignità – devono scegliere l’arbitro dei prossimi sette anni. Poi se Renzi dialoga con Salvini si grida allo scandalo, se ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) La deputata di Italia Vivadàa Matteosul. E ritiene che il suo partito sarà decisivo nella corsa al. In un’intervista rilasciata oggi a Repubblicaapprova il metodo del leader della Lega: «Giusto che coordini un lavoro di tutte le forze politiche per una candidatura che ottenga il consenso più ampio». E aggiunge: «La Lega ha indicato un metodo, secondo me corretto.infatti ritiene necessario coordinare un lavoro comune di tutte le forze politiche. Ovviamente, non significa che la Lega dà le carte ma significa che tutti – con pari dignità – devono scegliere l’arbitro dei prossimi sette anni. Poi se Renzi dialoga consi grida allo scandalo, se ...

Advertising

ariele0916 : RT @Michele_Arnese: Maria Elena Boschi (Italia Viva): “Salvini ha ragione lavoriamo insieme per un nome condiviso”. (titolo Repubblica) - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: Maria Elena Boschi (Italia Viva): “Salvini ha ragione lavoriamo insieme per un nome condiviso”. (titolo Repubblica) - Michele_Arnese : Maria Elena Boschi (Italia Viva): “Salvini ha ragione lavoriamo insieme per un nome condiviso”. (titolo Repubblica) - Ross92081477 : @MariaEl85245914 Buongiorno Maria Elena ? ? - Elena_Siena_ : @pazzeska6 Ma Maria è una professionista?? -