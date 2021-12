LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: MIRESSI RE DEL MONDO NEI 100 STILE! Delude Paltrinieri, quarto (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIRESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RECORD ITALIANO E CAMPIONE DEL MONDO!!! 15.38: A metà gara Held, Liendo Edwards, MIRESSI 15.36: Questi i protagonisti della finale dei 100 stile libero: Pijnenburg (Ned), Hwang (Kor), Grousset (Fra), MIRESSI (Ita), Liend Edwards (Can), Held (Usa), Grinev (Rus), McMillan (Irl) 15.35: Altro momento clou di questo pomeriggio. C’è Alessandro MIRESSI al via della finale dei 100 stile libero. Può puntare al massimo! 15.29: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo con Fabrizio e abbiamo sbagliato tutto. Potevo fare o tanto bene o tanto male ed è andata male” 15.27: Poco brillante, mai realmente in gara, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RECORD ITALIANO E CAMPIONE DEL!!! 15.38: A metà gara Held, Liendo Edwards,15.36: Questi i protagonisti della finale dei 100 stile libero: Pijnenburg (Ned), Hwang (Kor), Grousset (Fra),(Ita), Liend Edwards (Can), Held (Usa), Grinev (Rus), McMillan (Irl) 15.35: Altro momento clou di questo pomeriggio. C’è Alessandroal via della finale dei 100 stile libero. Può puntare al massimo! 15.29: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo con Fabrizio e abbiamo sbagliato tutto. Potevo fare o tanto bene o tanto male ed è andata male” 15.27: Poco brillante, mai realmente in gara, ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: brillano le staffette. Dalle 15.00 le finali con Paltrinieri e Miressi - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: brillano le staffette. Dalle 15.00 le finali con Paltrinieri e Miressi - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Mora Lamberti Fangio e le staffette a caccia degli ultimi posti in fina… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Paltrinieri e Miressi nell’ultima giornata -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: l’I… -