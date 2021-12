Le dure parole di Arteta spaventano i tifosi | “Resta fuori!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 dicembre 2021) A conferma di quanto ipotizzato, il manager dei Gunners, Mikelha confermato la posizione della società sul caso Aubameyang. Il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni preoccupanti, riportate da Fabrizio Romano, che lasciano pensare ad un imminente addio del giocatore gabonese: “Continuiamo così come abbiamo già deciso“. La linea dura della società trova riscontro nella decisione presa da, in vista del prossimo match di Coppa di Lega inglese: “Anche per la partita di stasera non è convocato“. L’attaccante ex Milan, oltretutto è stato privato della fascia di capitano. Ciononostante sta continuando il suo percorso di allenamenti, pronto ad una chiamata della Nazionale per la prossima Coppa d’Africa. POTREBBE INTERESSARTI: Genoa-Atalanta: Gasperini lascia fuori due titolari!