Inter-Torino, Juric in conferenza: “A Milano con il nostro atteggiamento” (Di martedì 21 dicembre 2021) Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata Giornata di vigilia per il Torino di Ivan Juric che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciannovesima giornata e ultima del girone di andata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei granata ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che tipo di avversario affrontate domani?L’Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ivaninstampa alla vigilia di, match della diciannovesima giornata Giornata di vigilia per ildi Ivanche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ dinella diciannovesima giornata e ultima del girone di andata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei granata ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che tipo di avversario affrontate domani?L’è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è ...

