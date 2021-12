Inter-Torino, Inzaghi alla vigilia: “Non dobbiamo abbassare la guardia, c’è tanta strada da fare” (Di martedì 21 dicembre 2021) Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nella diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022 contro il Torino di Ivan Juric. alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole. L’Inter si prepara a giocare l’ultima partita dell’anno, quanto è soddisfatto di quello che ha fatto la squadra?È normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d’inverno ma sappiamo che non finisce nell’albo d’oro, quindi siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per fare ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Simonedi, match della diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’sarà impegnata nella diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022 contro ildi Ivan Juric.del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. L’si prepara a giocare l’ultima partita dell’anno, quanto è soddisfatto di quello che ha fatto la squadra?È normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d’inverno ma sappiamo che non finisce nell’albo d’oro, quindi siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per...

