Incendio a Tor Vergata: autobus distrutto dalle fiamme | Video (Di martedì 21 dicembre 2021) Paura questa mattina a Tor Vegata quando un grosso Incendio si è sviluppato a bordo di un bus della linea Atac. Il mezzo pubblico si trovava in transito in viale Oxford, all'altezza del civico 81. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato dal vano motore, espandendosi rapidamente e distruggendo completamente la vettura. Non si registrano feriti né intossicati.

