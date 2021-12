Il Signore degli Anelli, Harvey Weinstein minacciò di sostituire Peter Jackson con Quentin Tarantino (Di martedì 21 dicembre 2021) Sapevate che per la regia de Il Signore degli Anelli, Harvey Weinsten minacciò Peter Jackson di sostituirlo con Quentin Tarantino? È una storia di tanti anni fa, quando i diritti de Il Signore degli Anelli erano ancora in mano a Miramax, e Harvey Weinstein aveva grande potere decisionale in merito, tanto da minacciare il regista Peter Jackson di sostituirlo con Quentin Tarantino. A raccontarlo, come riporta anche Movieweb, è il manager di Jackson, Ken Kamins, che ricorda cosa accadde durante le fasi iniziali dello sviluppo della epica saga cinematografica. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) Sapevate che per la regia de IlWeinstendi sostituirlo con? È una storia di tanti anni fa, quando i diritti de Ilerano ancora in mano a Miramax, eaveva grande potere decisionale in merito, tanto da minacciare il registadi sostituirlo con. A raccontarlo, come riporta anche Movieweb, è il manager di, Ken Kamins, che ricorda cosa accadde durante le fasi iniziali dello sviluppo della epica saga cinematografica. ...

