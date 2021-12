Il mini-lockdown di Capodanno (solo per i No vax?) nel decreto della stretta per Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) La riduzione del Green Pass a 6 mesi. L’obbligo vaccinale per i lavoratori della pubblica amministrazione. Il test del tampone anche per i vaccinati che vogliono partecipare ai grandi eventi. A due giorni dalla convocazione della Cabina di Regia e del consiglio dei ministri che varerà la stretta con cui il governo Draghi vuole difendersi dalla variante Omicron il nuovo decreto prende forma. Con un’ipotesi sul tavolo: un mini-lockdown per il giorno di Capodanno. E l’imposizione del coprifuoco dalla sera del 31 dicembre fino al primo gennaio. Che però alla fine potrebbe essere esteso soltanto ai No vax. Mentre si discute ancora sulla Certificazione Verde Covid-19 rafforzata per chi prende autobus e ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) La riduzione del Green Pass a 6 mesi. L’obbligo vaccinale per i lavoratoripubblica amstrazione. Il test del tampone anche per i vaccinati che vogliono partecipare ai grandi eventi. A due giorni dalla convocazioneCabina di Regia e del consiglio deistri che varerà lacon cui il governo Draghi vuole difendersi dalla varianteil nuovoprende forma. Con un’ipotesi sul tavolo: unper il giorno di. E l’imposizione del coprifuoco dalla sera del 31 dicembre fino al primo gennaio. Che però alla fine potrebbe essere esteso soltanto ai No. Mentre si discute ancora sulla Certificazione Verde Covid-19 rafforzata per chi prende autobus e ...

