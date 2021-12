I virologi se la prendono pure con la tombola (Di martedì 21 dicembre 2021) Quando arrivi al fondo, comincia a scavare. La cialtronaggine di questi signori che apparecchiano le nostre vite è abissale e, quel che più agghiaccia, fuori controllo: siamo al Natale in manicomio, che non è un cinepanettone ma la tragica realtà. Al Tg1 si sentono luminari fulminati dire cose turche: la tombola no, è micidiale, se volete abbracciarvi, a vostro rischio e pericolo – e qui affiora il Furio di Carlo Verdone, i regali meglio evitare (sono contagiosi anche i pacchetti?) e comunque a tavola state tutti a dieci metri di distanza. La guerra al cenone di Natale Vorrà dire che affitteremo un castello. Ci sono questi virologi scatenati che Padre non perdonarli perché non sanno cosa dicono (come sempre, del resto): non ricevete novax, fate il cenone con le mascherine, i vecchi spediteli in ospizio o sul pak come gli esquimesi, se proprio siete ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 dicembre 2021) Quando arrivi al fondo, comincia a scavare. La cialtronaggine di questi signori che apparecchiano le nostre vite è abissale e, quel che più agghiaccia, fuori controllo: siamo al Natale in manicomio, che non è un cinepanettone ma la tragica realtà. Al Tg1 si sentono luminari fulminati dire cose turche: lano, è micidiale, se volete abbracciarvi, a vostro rischio e pericolo – e qui affiora il Furio di Carlo Verdone, i regali meglio evitare (sono contagiosi anche i pacchetti?) e comunque a tavola state tutti a dieci metri di distanza. La guerra al cenone di Natale Vorrà dire che affitteremo un castello. Ci sono questiscatenati che Padre non perdonarli perché non sanno cosa dicono (come sempre, del resto): non ricevete novax, fate il cenone con le mascherine, i vecchi spediteli in ospizio o sul pak come gli esquimesi, se proprio siete ...

