I virologi cantano "Sì, vax" su Jingle Bells: disastro comunicativo di Crisanti, Bassetti e Pregliasco (video) (Di martedì 21 dicembre 2021) Pronti davvero a tutto pur di convincere gli scettici a vaccinarsi, Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco si sono prestati a farsi interpreti di una rivisitazione di Jingle Bells in chiave "Sì vax". La performance però ha avuto un "effetto avverso", almeno a giudicare dalle reazioni dei social, dove il video della canzone dei tre virologi si è guadagnato anche un rilancio sul profilo Trash italiano. Purtroppo, meritatissimo. «La canzone di Natale del Trio virologi» Come molti prima di loro, i tre noti virologi sono scivolati sul terreno impervio della trasmissione Un giorno da pecora, che ha impietosamente rilanciato la performance sui social con la didascalia «La canzone di Natale del Trio virologi».

SecolodItalia1 : I virologi cantano “Sì, vax” su Jingle Bells: disastro comunicativo di Crisanti, Bassetti e Pregliasco (video)… - SimoneGiani2 : A questo punto non mi stupirei se uscisse un video di Cacciari, Freccere e Agamben che cantano 'Tu scendi dalle ste… - FabioQuellaltro : RT @Edoenonsolo: Ho visto il video dei virologi che cantano e mi sono iscritto all’Isis. - debra_hhh : I virologi che cantano no. Non ce li meritiamo. - angiuoniluigi : RT @fanpage: I virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno accettato di cantare una canzone intitolata “Sì vax” s… -