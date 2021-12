Green Pass: boom di tamponi in farmacia, Campania sul podio (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre nel mese di gennaio 2021 sono stati venduti 148 mila tamponi antigenici in farmacia, a settembre, prima del Green Pass obbligatorio sul lavoro erano 586 mila i tamponi venduti per un totale di 17,7 milioni di euro. Con l’introduzione del Green Pass a ottobre il numero è salito a 844 mila e a novembre i tamponi somministrati in farmacia sono aumentati ulteriormente a un milione e 58 mila unità per un valore di quasi 30 milioni di euro. I dati sono riferiti da IQVIA – il provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. La Regione in cui a novembre sono stati venduti più tamponi a valori in farmacia è stato il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre nel mese di gennaio 2021 sono stati venduti 148 milaantigenici in, a settembre, prima delobbligatorio sul lavoro erano 586 mila ivenduti per un totale di 17,7 milioni di euro. Con l’introduzione dela ottobre il numero è salito a 844 mila e a novembre isomministrati insono aumentati ulteriormente a un milione e 58 mila unità per un valore di quasi 30 milioni di euro. I dati sono riferiti da IQVIA – il provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. La Regione in cui a novembre sono stati venduti piùa valori inè stato il ...

