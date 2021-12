Gravina | «Salernitana? C’è un atto notarile Spero trovino un acquirente»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gabrieleha parlato in conferenza stampa a margine del Consiglio Federale, sul tavolo diversi argomenti– «Ho sentito determinate cifre, dico che è chiaro che se una società sana ha zero offerte c’è qualche problema. I trustee sono autonomi. A loro sono arrivate le offerte e le hanno valutate. Le hanno ritenute non congrue e ne abbiamo preso. Mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di unche prevedeva l’esclusione dellain caso di mancata cessione delle quote. In questoci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Proprio uno di loro mi ha richiesto una proroga che non è prevista nell’. L’augurio è quello che lapossa ...

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa a margine del Consiglio Federale, sul tavolo diversi argomenti - "Ho sentito determinate cifre, dico che è chiaro che se una società sana ha zero offerte c'è qualche problema. I trustee sono autonomi. A loro sono arrivate le offerte e le hanno valutate. Le hanno ritenute non congrue e ne abbiamo preso atto. Mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un documento che prevedeva l'esclusione della società in caso di mancata cessione delle quote. In questo documento ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Proprio uno di loro mi ha richiesto una proroga che non è prevista dal documento. L'augurio è quello che la società possa trovare un acquirente." "Faccio una scommessa: sono certo che in dieci giorni la Salernitana troverà un acquirente - dice ancora Gravina - non è possibile oggi continuare a discutere su come una realtà di questo tipo non possa trovare un acquirente." Nessuna proroga per la cessione della Salernitana, il termine ultimo resta fissato al 31 dicembre 2021. È questa la linea che emerge dal Consiglio Federale.