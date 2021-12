GFVip, Gianmaria lascia Sophie per Soleil?: ecco cosa le sussurra all’orecchio (Di martedì 21 dicembre 2021) Come ormai tutti sanno, Gianmaria è riuscito a instaurare un rapporto affettivo con Sophie, superando almeno in parte i dubbi di quest’ultima, nonostante questo però, la loro storia potrebbe essere arrivata già al capolinea. LEGGI ANCHE: — GFVip, Soleil su Alex: ‘può sculacciarmi’. cosa ha detto la Sorge a fine puntata Gianmaria non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con cui continuano i battibecchi all’interno della Casa. In più Antinolfi continua a cambiare idea anche sul rapporto con Sophie, e adesso è sembrato intenzionato a voler rompere del tutto con lei: “Meglio restare amici, ci abbiamo provato ma o scatta o non scatta”. https://twitter.com/Soleil ... Leggi su funweek (Di martedì 21 dicembre 2021) Come ormai tutti sanno,è riuscito a instaurare un rapporto affettivo con, superando almeno in parte i dubbi di quest’ultima, nonostante questo però, la loro storia potrebbe essere arrivata già al capolinea. LEGGI ANCHE: —su Alex: ‘può sculacciarmi’.ha detto la Sorge a fine puntatanon è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzataSorge, con cui continuano i battibecchi all’interno della Casa. In più Antinolfi continua a cambiare idea anche sul rapporto con, e adesso è sembrato intenzionato a voler rompere del tutto con lei: “Meglio restare amici, ci abbiamo provato ma o scatta o non scatta”. https://twitter.com/...

