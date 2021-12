GF Vip | Delia Duran e l' ex marito a processo per riciclaggio di 2 milioni di euro | la sentenza

(Di martedì 21 dicembre 2021)e Alex Belli ancora nel mirino di social e tv. Ma stavolta ci sono finiti non per lo show al GF Vip, ma per questioni legali. La modella venezuelane e l'exMarco...

'Tutta questa cosa ha stancato'. A parlare è , che ieri sera al Grande Fratellosi è fatta portavoce delle istanze di Carmen Russo e Manila Nazzaro , esprimendo disappunto ... Soleil Sorge e...... nonostante abbia perdonato quanto da lui fatto al Grande Fratellocon Soleil Sorge . "Lo ammetto, è stata una scelta impulsiva e non so ancora se ho fatto bene. " ammettea chi le chiede ...«Tutta questa cosa ha stancato». A parlare è Eva Grimaldi, che ieri sera al Grande Fratello Vip si è fatta portavoce delle istanze di Carmen Russo e Manila ...Delia Duran, compagna di Alex Belli, assolta in primo grado. L'ex marito condannato a quattro anni e due mesi di carcere per riciclaggio di denaro ...