Genoa-Atalanta, problemi fisici per Criscito: Shevchenko manda in campo Ghiglione (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovi problemi fisici per Domenico Criscito. L'esterno del Genoa, impegnato nel match del Ferraris contro l'Atalanta valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022, ha accusato un problema al 68? che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Al suo posto il tecnico rossoblù Andriy Shevchenko ha deciso di mandare in campo Paolo Ghiglione; non appena ci saranno novità sull'infortunio di Criscito, Sportface.it provvederà a comunicarle.

